Juve, Bergonzi sul rigore concesso a Vlahovic: "Non l'avrei mai fischiato"

TORINO - Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, è stato chiamato in causa nel corso della trasmissione Pressing - su Mediaset - per parlare del calcio di rigore concesso ieri sera alla Juve nella prima gara di campionato dei bianconeri contro il Sassuolo: "C'è un contatto tra Vlahovic e Ferrari e l'arbitro fischia il rigore. Vlahovic trattiene i pantaloncini del difensore ed è questo che provoca la perdita di equilibrio da parte di entrambi. Per me questo non è mai calcio di rigore. Rivedendo le immagini non l'avrei mai fischiato".