Juve, allenamento congiunto con la Primavera dopo il successo sul Sassuolo

La preparazione della squadra di Allegri è comunque ripresa in vista della prima trasferta stagionale, lunedì sera sul campo della Sampdoria. Per la gara di Marassi Allegri dovrà quindi fare a meno del Fideo e, ancora senza Chiesa e Pogba, potrebbe dare spazio a Filip Kostic , pronto al debutto da titolare dopo i pochi minuti disputati contro il Sassuolo.

Juve, allenamento congiunto con la Primavera dopo la vittoria sul Sassuolo

Intanto, come riporta il sito ufficiale del club bianconero, martedì mattina chi è sceso in campo contro i neroverdi ha effettuato alla Continassa solo lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento congiunto con l'Under 19 allenata da Paolo Montero. Mercoledì 17 agosto la squadra usufruirà di un giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina.