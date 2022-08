Juve, allenamento sulla tattica e sul possesso palla

La Juve ha ripreso ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri . Si prepara il prossimo appuntamento di campionato, lunedì alle 20.45, a Marassi contro la Sampdoria , dopo il felice esordio con il Sassuolo (vittoria per 3-0). Sarà la prima trasferta della nuova stagione per Vlahovic e compagni e continuerà l'emergenza a causa degli infortuni.

Nella sessione di allenamento di oggi si è lavorato principalmente sulla tattica, con esercitazioni sulla fase difensiva di squadra e sul possesso palla schierato per la manovra avanzata. Domani è prevista una nuova seduta al mattino.

A seguire, alle 14.30, verrà presentato l'ultimo arrivato, il serbo Filip Kostic. Visto in campo per alcuni minuti all'Allianz Stadium contro il Sassuolo e che, invece, contro la Sampdoria potrebbe partire dall'inizio vista l'assenza di Angel Di Maria. Arivato dall'Eintracht di Francoforte, è stato il quinto acquisto di questa estate bianconera dopo Gatti, Cambiaso, Di Maria e Bremer. C'è attesa per conoscere le prime parole di Kostic.