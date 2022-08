Pogba, giorni decisivi: c'è ancora l'incubo operazione

TORINO - Paul Pogba al giro di boa. Era martedì 2 agosto quando, dopo il consulto (l'ultimo) con il professor Bernard Sonnery-Cottet a Lione, veniva presa e poi comunicata la decisione di avviare un percorso conservativo per gestire la lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata in allenamento negli Stati Uniti lo scorso 24 luglio. Un percorso lungo cinque settimane, le prime tre da occupare con terapie e lavoro specifico in palestra e piscina, le ultime due con un allenamento differenziato sul campo. E ora può quindi ricominciare il conto alla rovescia, uno dei tanti che accompagneranno in questa stagione Pogba. Che a metà della prossima settimana è atteso per cominciare la seconda parte del suo cammino di recupero, quella più delicata: è il riscontro del campo che potrà far capire molto di più sulla tenuta del suo ginocchio, che tiene ancora con il fiato sospeso lo staff tecnico bianconero.

Pogba, giro di boa Fondamentale per la Juve è poter ritrovare Pogba il prima possibile, troppo importante il suo ruolo nel progetto tecnico che Max Allegri ha in testa. Ecco perché avrebbe fatto comodo una decisione più rapida e forse diversa (vedi intervento), quella presa in ultima istanza non avrebbe in realtà convinto tutti in casa Juve e le parole del tecnico bianconero a Villar Perosa lo avevano fatto intuire («Bisogna avere fiducia per forza... Vedremo alla fine se sarà stata una decisione giusta o sbagliata»). Dovendo guardare avanti, la prossima settimana è quindi già una di quelle cerchiate in rosso nel calendario: dopo Sampdoria-Juventus il primo impatto di Pogba con il rettangolo verde, da come reagirà il ginocchio alle prime graduali sollecitazioni si capirà qualcosa di più sul fatto che sia stata presa la giusta direzione. O se al contrario si dovrà ricorrere a quell'operazione che il giocatore ha voluto evitare fin dalla prima ora. Anche perché le condizioni per andare oltre Pogba effettuando un altro innesto sul mercato di pari spessore, tecnico come economico, non si sono verificate: quindi Pogba serve e serve il prima possibile.