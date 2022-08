Juve, allenamento sotto gli occhi di Walter Samuel

La seconda giornata di Serie A si avvicina e la Juventus , al Training Center della Continassa, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria , in programma nel posticipo di lunedì 22 agosto alle 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Juve, fari sulla fase difensiva in vista della Samp

I bianconeri si sono ritrovati questa mattina per proseguire la preparazione, focalizzandosi sulle esercitazioni di squadra per la fase difensiva - in cui pesa l'affaticamento muscolate di Leonardo Bonucci - prima e su quelle di reparto per la costruzione e la finalizzazione poi.