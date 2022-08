Juve, Cuadrado e Kostic: "Bisogna restare uniti e pensare già alla Roma"

"La stagione è lunga, ci toglieremo le nostre soddisfazioni". Ne è certo Mattia Perin , tra i migliori in campo in casa Juve al termine del match con la Sampdoria , che sul proprio account Instagram guarda ai futuri obiettivi anche forte della sua porta ancora imbattuta in campionato.

Juve, Cuadrado: "Questo è solo l'inizio, restiamo uniti"

Non fa drammi per la mancata vittoria anche Juan Cuadrado (ieri capitano per via dell'indisponibilità di Leonardo Bonucci): "Questo non è che l'inizio. Bisogna restare tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi". "Insieme forti" è l'urlo di battaglia di Manuel Locatelli, a cui fanno eco Filip Kostic e Nicolò Rovella (quest'ultimo subentrato nel finale proprio al posto dell'ex Sassuolo. Entrambi, chi in inglese (Kostic) e chi in italiano scrivono: "Non il risultato che volevamo, ma continuiamo a lavorare. Si pensa già alla prossima partita".