Juve: i 6 punti nelle prime due di campionato mancano dalla stagione 2019-20

Lo 0-0 contro la Sampdoria è un risultato che non può soddisfare in casa Juventus. Le statistiche di fine match, in ogni caso, evidenziano sia elementi positivi che negativi. Per quanto riguarda i primi, era dalla stagione 2014-2015 che i bianconeri non tenevano la porta inviolata in entrambe le prime due gare giocate di un campionato di Serie A.