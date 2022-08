"Malavita, cibo disgustoso e donne facili": l'intervista (vecchia) alla moglie di Di Maria su Manchester

Idolo al Real Madrid, dove è ricordato come uno dei giocatori chiave per la conquista della Decima, nella finale del 2014 a Lisbona contro l’Atletico Madrid, leggenda al Psg, dove in sette stagioni ha regalato assist in quantità e fatto incetta di titoli nazionali, andando però solo vicino alla conquista della Champions, e in precedenza riferimento per tre stagioni anche al Benfica.

Angel Di Maria e l'infelcie parentesi al Manchester United Questa la carriera di Angel Di Maria, che prima dell’infortunio aveva già iniziato a farsi apprezzare anche dai tifosi della Juventus. Nella carriera del Fideo, però, c’è un buco nero, che riguarda la stagione giocata al Manchester United nel 2014-’15. I Red Devils pagarono quasi 80 milioni per assicurarselo, per quello che all’epoca fu l’acquisto più oneroso nella storia del calcio inglese, ma il soggiorno di Angel ad Old Trafford si rivelò fallimentare a livello personale e anche familiare.