Juve al lavoro verso la Roma: focus sulla fase di non possesso palla

Allegri verso la Roma: Juve al lavoro sulla trasmissione del pallone

Dopo che la giornata di martedì era stata dedicata al riposo per i giocatori in campo lunedì a Marassi e a una normale seduta per chi era sceso in campo contro la formazione di Giampaolo, mercoledì mattina i giocatori di Allegri si sono ritrovati alla Continassa per il primo allenamento a ranghi completi della settimana. La seduta è stata suddivisa in esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso. A chiudere una partitella per i giocatori impiegati per pochi minuti o non scesi in campo contro la Sampdoria. Giovedì è in programma una nuovo allenamento mattutino.