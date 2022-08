Verso Juve-Roma: Allegri recupera Bonucci e Szczesny

La Juve si è allenata questa mattina a due giorni dalla sfida casalinga contro la Roma, in programma sabato alle 18.30 all'Allianz. Una grande classica del nostro calcio dagli anni '80 in poi, una partita che si preannuncia come al solito calda. Ci sono due buone notizie per Massimiliano Allegri, che recupera due giocatori per la partita contro i giallorossi di Mourinho.