Juve-Roma, la vigilia di Dybala: "Sarà emozionante, ma voglio vincere"

Attraverso un lungo post su Instagram, accompagnato da una suggestiva foto in cui un Dybala con la maglia della Juventus ne abbraccia uno con la nuova casacca della Roma, con sullo sfondo un cielo giallorosso, Paulo ha provato a immaginare cosa gli frullerà nella testa e nel cuore prima del fischio d’inizio e durante la gara, dopo sette anni in bianconero, tanti titoli e tanti gol realizzati: “Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sará vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni!".

Dybala carica la Roma: "Voglio fare felici i miei nuovi tifosi"

Fin qui la prima parte e la mozione degli affetti, ma nel presente e nel futuro di Paulo c’è solo la Roma, da guidare magari ad una vittoria che in casa della Juve nel nuovo stadio bianconero i capitolini hanno conquistato solo una volta su 11 tentativi in campionato, nell’agosto 2020: “Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, daró il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita. Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!”.