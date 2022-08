Juve, calendario Champions League: subito in casa del Psg

Juve: prima all'Allianz contro il Benfica

Probabilmente, Allegri avrebbe preferito un inizio più morbido, anche per recuperare qualche uomo e per avere una squadra maggiormente in condizione. Ma il sorteggio è stato implacabile: prima il Psg di Messi, Mbappè e Neymar, quindi i portoghesi del Benfica in casa (con cui presumibilmente i bianconeri si giocheranno il secondo posto e la qualificazione). Appuntamento all'Allianz Stadium il 14 settembre alle 21.