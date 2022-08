Vlahovic dopo Ronaldo: dopo due anni la Juve torna a segnare su punizione

Quella segnata ai giallorossi è stata però una vera e propria prodezza, dopo appena due minuti di gioco: una magia mancina su punizione pennellata con il sinistro dai 25 metri, capitalizzando al meglio un fallo di Matic su Cuadrado poco prima del limite dell’area di rigore. Non un gol qualunque, insomma, per il serbo, ma soprattutto per la Juventus, che è tornata a segnare direttamente su punizione in campionato oltre due anni dopo l’ultima volta, il 4 luglio 2020 nel derby contro il Torino, vinto 4-1, quando a segnare fu Cristiano Ronaldo , peraltro quel giorno alla sua unica realizzazione su calcio piazzato con la maglia della Juve.

Juve-Roma, Vlahovic "ruba" la specialità a Dybala

In mezzo, era stato proprio Cuadrado ad alleggerire le statistiche della Juve nei gol diretti su palla inattiva, trovando la rete del momentaneo 1-0 contro la Sampdoria nell’ottavo di Coppa Italia terminato 4-1 e giocato lo scorso 18 gennaio. Il tutto, curiosamente, proprio nel "Dybala-day", nel giorno in cui l’argentino, il miglior specialista sui calci piazzati della Juve negli ultimi anni, tornava allo Stadium da avversario per la prima volta dopo sette anni.

Vlahovic e il precedente su punizione in Fiorentina-Cagliari

Vlahovic aveva segnato all’esordio con la Juve in campionato dopo appena 13 minuti contro il Verona lo scorso febbraio per poi fare ancora meglio in Champions League in casa del Villarreal nell’andata degli ottavi di finale, bagnando il debutto assoluto nella competizione con un gol dopo meno di un minuto. Per Vlahovic quello alla Roma è stato il secondo gol realizzato direttamente su punizione in Serie A, dopo quello in Fiorentina-Cagliari del 24 ottobre 2021.