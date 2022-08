Allegri: "Buon risultato, ma c'è da migliorare. Ecco cosa mi ha detto Mourinho"

La Juventus dimentica la grigia prestazione in casa della Sampdoria, ma non riesce a tornare alla vittoria. Contro la Roma finisce 1-1, con i bianconeri incapaci di capitalizzare la punizione gioiello di Dusan Vlahovic dopo appena due minuti e raggiunti a metà ripresa da Tammy Abraham, in gol in mischia su assist del grande ex Paulo Dybala.

Allegri promuove la Juve: "Si poteva perdere, peccato per il gol subito" La squadra di Allegri domina la partita anche sul piano atletico per tutto il primo tempo, recrimina per il gol del 2-0 di Locatelli cancellato dal Var per un fallo di mano dello stesso centrocampista a inizio azione, ma chiude soffrendo anche dopo il pareggio di fronte alla maggior freschezza della Roma. Il tecnico bianconero ha lasciato il campo stringendo la mano a José Mourinho e abbracciando il collega e ai microfoni di DAZN ha promosso la prova della squadra: "Il campionato è lungo e partite come queste si possono anche perdere, nel finale abbiamo rischiato sarebbe stato molto pericoloso sul piano psicologico. La squadra ha giocato bene sul piano tecnico, siamo stati aggressivi, nel secondo tempo non abbiamo sfruttato l'uomo in più a sinistra e poi abbiamo subito il pareggio. Abbiamo difeso bene sui calci d'angolo, ma sono stati a sorprenderci in un'azione strana con rimpalli e rimbalzi. Guardiamo avanti, pensiamo allo Spezia: mercoledì siamo ancora in casa e dobbiamo vincere. Comunque sono contento della prova dei ragazzi, è stata anche una bella partita".

Allegri e il dialogo con Mourinho pre e post-partita Sfida nella sfida quella tra Allegri e José Mourinho, che sembrano aver dimenticato le ruggini del passato. Risate, bisbigli e abbracci prima e dopo la gara: "José è un allenatore bravo ed esperto, che sa sempre tenere la squadra all'interno della partita - ha detto Allegri - Cosa mi ha detto alla fine della partita? Mourinho è sempre simpatico e brillante, all'inizio mi ha detto 'Siamo ancora giovani, ne abbiamo per allenare', poi alla fine mi ha detto che sono stati fortunati...".