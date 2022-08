Juve verso lo Spezia: parzialmente in gruppo Di Maria, Bonucci e Fagioli

Qualche sorriso in casa Juve all'allenamento odierno: si sono rivisti, seppure solo parzialmente in gruppo, Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Nicolò Fagioli. Per i primi due si aprono le possibilità di una convocazione per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo alle 15. Anche se forse il difensore verrà risparmiato per la Champions League contro il Psg, che si disputerà pochi giorni dopo.