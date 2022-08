Juve-Spezia: i convocati di Allegri, tornano Di Maria e Fagioli

La Juve recupera un paio di uomini, come anticipato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri. Per la partita di questa sera contro lo Spezia, valida per la quarta giornata di Serie A, in programma alle 20.45, tornano Fagioli e Di Maria. Manca ancora invece Leonardo Bonucci, che dovrebbe rivedersi sabato con la Fiorentina al Franchi.