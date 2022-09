Juve: primo allenamento di Paredes, seduta completa per Bonucci

Juve, prima sgambata per Paredes. Bonucci torna ad un allenamento completo

Nella seduta di allenamento odierna, come sempre in un dopo gara, squadra al lavoro con doppio programma: scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo (esercitazioni sul possesso palla e per la costruzione della manovra in situazione di pressing) per il resto del gruppo, con la prima seduta in bianconero per Leandro Paredes e il ritorno in campo per un allenamento completo per Leonardo Bonucci.