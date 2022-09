Milik, basta poco per convincere Allegri

TORINO - Uno spezzone per prendere le misure, uno per lasciare il segno. Così Arek Milik si è presentato al mondo Juve, indossando subito quegli abiti dello specialista che Max Allegri pensa di potergli cucire addosso. Lo specialista dei gol da subentrante, un fattore fondamentale per la squadra bianconera. Che aveva proprio bisogno di uno come Milik, anche se strada facendo in questi mesi i piani sul mercato erano cambiati salvo tornare al punto di partenza: le prime scelte erano altre, la miglior opportunità qualità-prezzo è stata rappresentata dal polacco in arrivo dall'Olympique Marsiglia. Con Milik che si è così presentato nel migliore dei modi, Allegri aveva addirittura pensato di farlo giocare dal primo minuto già con la Roma, anche contro lo Spezia è entrato a partita in corso e ha trovato anche il suo primo gol con la maglia della Juve. Questo è quello che gli chiede Allegri, che pure medita di schierarlo titolare anche a stretto giro di posta, convinto com'è di poterlo fare convivere senza problemi con Dusan Vlahovic.

Kean flop Se Milik ride, c'è anche chi sbuffa. È Moise Kean, la faccia triste dell'attacco bianconero. Titolare contro lo Spezia ma in quella posizione di attaccante sinistro che non sembra calzargli propriamente a pennello, ha steccato quella che poteva trasformarsi in una grande occasione. E quando Allegri lo ha richiamato in panchina, Kean ha preso subito la via degli spogliatoi senza passare dalla panchina. Un'immagine che fotografa la delusione del momento, pure Kean era stato ritenuto tutt'altro che incedibile sul mercato, accettando di buon grado l'ipotesi di una nuova avventura salvo ritrovarsi incastrato da quell'accordo con l'Everton che non permetteva margini di manovra: è rimasto, è pure partito bene in tournée (doppietta al Barcellona), poi di nuovo qualche comportamento un po' così (vedi il ritardo con esclusione in occasione dell'amichevole con l'Atletico) e la rapida discesa in coda alle gerarchie di Allegri.