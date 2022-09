Juve, quasi record per Miretti: meglio di lui solo Pioli

Juve, Miretti dal 1' in Champions a 19 anni: meglio di lui solo Pioli

Per Miretti è quasi un record assoluto: il giocatore di Pinerolo è infatto il secondo calciatore più giovane ad essere schierato titolare dai bianconeri in un match di Champions League/Coppa Campioni. Meglio di lui solamente l'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli, che scese in campo da titolare in Coppa Campioni con la maglia della Juventus contro l'Ilves all'età di 18 anni e 335 giorni.