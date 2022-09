Allegri, i 5 motivi per cui sorridere dopo la sconfitta con il Psg

TORINO - Alla fine è rimasta anche la sensazione di essere arrivati a tanto così dal pareggio. E, considerato come era iniziata la serata al Parco dei Principi, con due gol di Mbappè in ventidue minuti, la Juve può sorridere. E ripartire da quel secondo tempo in cui è entrata in scena, dopo aver subito le ondate dei fenomeni del Paris Saint Germain.