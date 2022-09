La Juve celebra gli 11 anni del suo "Stadium"

"Chi c'era, quell'8 settembre - viene ricordato sul sito ufficiale -, o tre giorni dopo, l’undici, quando una valanga di gol battezzò ufficialmente l’impianto in Serie A, ricorda perfettamente quell’emozione, quel sospiro trattenuto entrando per la prima volta. Meraviglioso. Ecco com’era, e com’è ancora oggi. In undici anni ha vissuto infinite vite: trionfi, tanti, sconfitte, molte meno, emozioni, sempre, malinconia, in quei mesi in cui si giocava senza la Gente della Juve. Oggi è tornato casa, per tutti, per vivere una festa che si rinnova ogni partita e che proprio da questa stagione è ancora più bella, emozionante e divertente, anche prima del fischio d’inizio".