Juve, Pogba si mostra sui social in palestra: "Non si molla mai!"

Paul Pogba si carica sui social. Dopo l'intervento al menisco di alcuni giorni fa, decisione drastica dopo il fallimento della terapia conservativa per cui si era inizialmente decisivo, il centrocampista della Juventus ha postato una foto in cui lo si vede in palestra, con una stampella, in procinto di iniziare il suo recupero fisico e col messaggio: "Non si molla mai!".