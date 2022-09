Juve bruttina, stagionata e sempre Signora

La verità è che la Juventus , in fondo, vorrebbe essere simpatica. Come tutti noi. Anzi, di più, simpatica e vincente. Non ce la farà mai a trovare questa alchimia, perché non c’è club/squadra in Italia che coalizzi contro di sé una così vasta rete di avversari ed emozioni negativi. Però nel passato, con dirigenze diverse, ci ha provato, nell’operazione simpatia, senza mai riuscirci. Max Allegri si illude se pensa che la Juventus possa risultare simpatica anche da perdente. Però coglie l’occasione dei complimenti (o delle minori critiche, meglio) ricevuti dopo la prima di Champions , per sottolineare che neanche questo va bene. I complimenti con il risultato negativo, sono come filo di vento.

Quindi l’allenatore, d’accordo con John Elkann sulle possibilità di Madama in questo complicato anno sociale, ha prodotto l’ennesimo dei suoi assiomi: «La prospettiva è buona, ma non dobbiamo diventare simpatici e bellini, cioè il messaggio che è passato dopo la partita con il Psg e cioè che abbiamo giocato bene. Siamo diventati simpatici, ma questo non va bene sennò diventiamo simpatici, bellini e perdenti. Molto meglio essere antipatici. Abbiamo perso e quindi non dobbiamo essere per niente contenti».



Il “bellino e perdente”, infatti, cozza proprio con la filosofia politica dell’allenatore livornese, quella del “corto muso” (enunciata per la prima volta nell’aprile del 2019, dopo la sconfitta per 2-1 a Ferrara con la Spal). L’espressione, un vero e proprio manifesto programmatico, è entrata perfino nell’Enciclopedia Treccani non più, come all’origine, per definire solo un successo nell’ippica, ma, più in generale, una “vittoria ottenuta col minimo distacco necessario”. E, soprattuto, senza star lì a fare troppe analisi. Se Allegri cercasse di essere “bellino”, tra l’altro, finirebbe nel campo dei suoi peggiori detrattori, quelli con cui litigò (e litiga, all’occasione) più di una volta in tv perché, quando la Juventus vinceva, cercavano di rovinargli la festa con “sì, però, non avete giocato bene”. O non avete giocato affatto. Quindi meglio essere bruttino e vincente, tanto più che la simpatia non sarà mai qualcosa che riguarderà la Juventus. Quindi, fin da oggi, con la Salernitana, squadra molto solida e difficile, Allegri chiede ai suoi giocatori di essere antipaticissimi, cioè di vincere. In fondo, si tratta solo di rifarsi alla storia sociale. Niente di più. Vincente senza concessioni ai sentimenti.