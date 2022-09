“Faida Pogba: interviene la madre Yeo Moriba, biografia a novembre”

Dopo la battaglia, potrebbe esserci la pace tra i fratelli Pogba , Mathias e Paul . O perlomeno un armistizio. A cercare di fare da paciere tra il centrocampista della Juve e il fratello è la mamma Yeo Moriba , come scrive l'Equipe, che prepara l'uscita di una biografia per il mese di novembre. La donna, tra l'altro, ha sporto denuncia insieme a Paul contro l'altro figlio, ma ora vorrebbe ammorbidire i toni. Ricordiamo che Paul Pogba accusa Mathias di estorsione che, a sua volta, ritiene il fratello responsabile di incantesimi, sotterfugi e altro.

Nella biografia, scritta per le edizioni Fayard, oltre a Yeo c'è l'intervento della giornalista Clemence de Blasi. Non ci sono invece i contributi di Rafaela Pimenta , la nuova procuratrice di Pogba dopo la morte di Mino Raiola . L'avvocato, che Paul considera come una seconda madre, viene invece accusata dal fratello Mathias di cattiva gestione e di essere in grado di condizionare il giocatore bianconero.

Che però ora si stia cercando di distendere la situazione si evince anche dal fatto che Paul in questa settimana ha pubblicato due post, cercando di mostrarsi allegro. Un po' per i tifosi e un po' anche per gli sponsor. E questo nonostante rischi di saltare i Mondiali del Qatar a causa della meniscectomia effettuata da poco. Da Parigi, anche Mathias pare essere maggiormente accondiscendente, come riferito dal suo avvocato. In questo modo, Yeo potrà provare a dialogare con i due figli. Anzi, secondo l'Equipe, il canale di dialogo sarebbe stato già aperto. In attesa di un confronto diretto tra Paul e Mathias.