Lazio, riapre la campagna abbonamenti

ROMA - Con un annuncio dello speaker dell'Olimpico, la Lazio ha comunicato che riaprirà la campagna abbonamenti per le gare casalinghe. Una bella notizia per i tifosi biancocelesti che non avevano fatto in tempo ad acquistare il tagliando. Il club aveva chiuso la prima fase della campagna con 24.917 tessere vendute. La notizia è arrivata al termine del match vinto dai ragazzi di Sarri sul Verona per 2-0. Sulle ali dell'entusiasmo ecco un'altra possibilità per sottoscrivere la tessera che vale per i match casalinghi. L'intenzione della società è di aumentare ancora il numero delle presenze fisse all'Olimpico.