Juve-Benfica: torna Di Maria, ancora assente Szczesny

Una Juve sempre incerottata attende questa sera alle 21, all'Allianz Stadium, il Benfica delle meraviglie (11 successi su 11 partite giocate finora). Per i bianconeri, è obbligatorio vincere dopo la prima gara di Champions persa a Parigi contro il Paris Saint Germain . Massimiliano Allegri si aggrappa a Angel Di Maria , che torna disponibile e che potrebbe anche partire dall'inizio.

Juve-Benfica: sette gli assenti tra i bianconeri

Non recupera ancora il portiere Szczesny, ma come detto la lista degli assenti è lunga, sono ben sette: Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, il portiere polacco, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot. E' dunque ancora emergenza a centrocampo, come contro la Salernitana nell'ultima di campionato.