Francia, Deschamps avvisa Pogba: "Nessun privilegio"

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, nella conferenza stampa indetta dopo aver annunciato i convocati per le partite di Nations League contro Austria e Danimarca , ha fatto il punto sulla situazione di Paul Pogba , che dopo essere stato operato al ginocchio spera ancora in una chiamata per il Mondiale in Qatar .

"Non c'è nulla di impossibile - ha spiegato il ct campione del mondo -, lo conosco molto bene, gli parlo regolarmente e so che farà di tutto per tornare il prima possibile, ma senza correre rischi. Ma ora nessuno, nemmeno lui, può assicurare nulla. Ma verrà al Mondiale in Qatar solo se in grado di giocare fin dalla prima partita ; non basterà aver giocato una gara con la Juve ".

Deschamps: "Pogba non verrà solo perché è uno dei senatori"

Il centrocampista della Juventus è un elemento importante dello spogliatoio dei Bleus, ma sarà convocato solo se sarà al 100% e non godrà di nessun privilegio: "Se non ha mai giocato prima e non è in piena forma è inutile. Lui stesso non lo vuole, io non ho mai convocato un giocatore che non fosse completamente guarito. Non verrà solo perché fa parte dei senatori, chi verrà selezionato dovrà essere in grado di soddisfare questi requisiti. Le storie sull'estorsione e il fratello? Non dovete chiedere a me, la giustizia sta facendo il suo lavoro".