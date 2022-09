Capello: "Alla Juve manca convinzione. Allegri aveva capito tutto in anticipo"

Capello e il crollo della Juve: "Inspiegabile"

L'ex allenatore della Juve, che già non era stato tenero con la squadra e con Allegri nei commenti a caldo subito dopo la gara contro i portoghesi, ha allargato l'analisi al rendimento delle quattro formazioni, Juventus, Lazio, Napoli e Roma, che, nella scorsa stagione, hanno riportato in panchina altrettanti tecnici illustri reduci da periodi più o meno lunghi di assenza: "Sarri, Spalletti, Allegri e Mourinho sono i quattro allenatori importanti che hanno preso di nuovo in mano una squadra nella scorsa stagione. Nel primo anno hanno dovuto capire dove erano arrivati e come costruire la squadra, quest'anno saranno giudicati. Il Napoli sta facendo benissimo in Champions e in campionato, la mano di Sarri si sta vedendo nella Lazio, Mourinho ha vinto una coppa. Chi sta mancando completamente è Allegri. Non so cosa succeda dopo 30 minuti. Non ci può essere un calo del genere e non può essere fisico. È un calo di testa, di sicurezza, di convinzione".