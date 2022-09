Juve verso il Monza: ancora out Locatelli, Rabiot e Alex Sandro

Missione Monza . La Juve si è allenata oggi con il chiaro obiettivo di dimenticare gli ultimi risultati scadenti e provare a fare bottino pieno contro la squadra del neo allenatore Palladino. I bianconeri, però, anche in Brianza saranno in formazione fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni (e delle squalifiche) che continuano a perseguitare il gruppo di Massimiliano Allegri (squalificato anche lui).

Juve: oggi possesso palla e reazione al possesso perso

Domenica, a Monza, si scende in campo alle 15. E Allegri dovrà presumibilmente rinunciare a Locatelli, Rabiot e Ale Sandro. Il primo è sicuramente assente, per gli altri due è molto difficile il recupero. Non ci potrà essere dunque turnover dopo il Benfica e la sconfitta per 2-1 in Champions e dopo il 2-2 con la Salernitana. Mancheranno anche Cuadrado e Milik, fermati dal giudice sportivo.