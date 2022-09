Monza-Juve: Galliani e Allegri, incrocio a rischio

MONZA - Per una volta, e solo per domani pomeriggio, un paio d’ore dalle 15 alle 17, si possono definire così: due carissimi… rivali. Mai nemici, naturalmente, perché incapaci di coltivare alcun sentimento di rancore o di rivalsa che alberga in molte sfide calcistiche di casa nostra, persino tra esponenti dello stesso nucleo famigliare. La spiegazione è quasi elementare. Perché tra i due, Adriano Galliani e Max Allegri, il calcio non riuscirà mai a inquinare lo straordinario rapporto personale né a sotterrare quel lungo sodalizio professionale cominciato molti anni prima di questo scontro crudele tra Monza e Juventus e mai messo da parte. I due hanno l’abitudine di sentirsi spesso, al telefono, incrociando battute a giudizi perfidi, accumunati dalle stesse passioni, due le principali, calcio e belle donne, e animati dalla voglia innata di mettere in vetrina il rispettivo talento e la competenza documentata dal curriculum. Evitando di piacere alla gente che piace. Anzi incrociando duelli rusticani, nel caso del tecnico livornese, con guru del settore (Arrigo Sacchi) e addetti ai lavori (Lele Adani). Perché il coraggio delle proprie idee, spesso controcorrente, non è mai mancato a entrambi, altra affinità caratteriale capace di cementare l’intesa tra i due.

Adriano Galliani scoprì Max Allegri ai tempi del Cagliari (prime cinque partite, 5 sconfitte) e con una frase gli spalancò il futuro. "Lei ha il fisico del ruolo", disse qualche mese prima di convincere Silvio Berlusconi ad accoglierlo a Milanello, erede di Leonardo entrato in conflitto con Arcore. Da allora i due, alla guida del Milan tornato a vincere subito lo scudetto targato 2011, viaggiarono in perfetta sintonia e se al tecnico livornese il patron Silvio non risparmiò né critiche al gioco e nemmeno censure pubbliche alle marcature di un famoso Milan-Barcellona ("ma cosa fanno i terzini?"), Galliani riuscì quasi sempre a ricucire lo strappo con grande abilità. Si arrese solo al culmine del 4 a 3 di Reggio Emilia col Sassuolo perché nel frattempo sulla scena della comunicazione irruppe una stroncatura firmata Barbara Berlusconi e le conseguenze furono le seguenti: dimissioni immediate del ds storico della real casa Ariedo Braida, esonero di Allegri e chiamata al volo dal Brasile di Clarence Seedorf. "Nel 2012-2013 Allegri fece un miracolo guadagnando il terzo posto a Siena", il riconoscimento postumo di Galliani che con Allegri non ha mai smesso di parlare di calcio quando Max uscì dalla Juve e cominciò l’avventura Fininvest nel Monza.