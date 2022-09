Juve, Di Maria si scusa: "Aver perso è solo colpa mia"

L'argentino Angel Di Maria è stato uno dei protagonisti, in negativo, della sconfitta della Juventus per 1-0 sul campo del Monza nel pomeriggio della settima giornata di Serie A.

L'espulsione: rosso giusto di Maresca a Di Maria

Siamo al 40' del primo tempo, ancora 0-0 tra Monza e Juventus. Di Maria, un giocatore di esperienza clamorosa, viene pressato in mezzo al campo da Izzo, un difensore che da sempre usa molto le braccia e il fisico per innervosire gli avversari.

Di Maria, come fosse un esordiente, ci casca in pieno, rifilando una "gomitata" che manda a terra l'avversario. Come spesso accade, il tocco è pochissima cosa, e non giustifica la reazione di Izzo, ma il gesto è più che sufficiente per spingere Maresca, giustamente, ad estrarre il rosso diretto.

Il post Instagram di Di Maria: "La sconfitta è colpa mia"

Subito dopo la fine della partita l'argentino prova a prendersi le proprie responsabilità pubblicando, sul social media Instagram, un post che lo ritrae all'uscita dal campo subito dopo il rosso.

In basso, queste parole, sia in italiano che in spagnolo:

"Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli”.