Juve, un'altra falsa partenza per Allegri e la squadra

Non ci siamo. La Juve non ha imbroccato neanche questa partenza. L'anno passato, però, c'era l'alibi della fuga di Cristiano Ronaldo proprio alla fine del mercato. Ed era la prima stagione del ritorno di Massimiliano Allegri. Alibi che non ci sono in questa nuova annata, con la squadra costruita come ha voluto l'allenatore, anche se ci sono gli infortunati e gli squalificati da considerare.

Juve: l'anno scorso la prima vittoria arrivò alla 5a giornata Torniamo dunque a dodici mesi fa. La Juve aveva 11 punti a questo punto della stagione, pur avendo trovato la prima vittoria solo alla 5a giornata a La Spezia in rimonta. Quello di oggi ne ha 10 e ha perso ieri a Monza la prima stagionale in campionato. La Juve del primo Allegri, dopo la partenza mediocre, si rimise in carreggiata, arrivando addirittura a vedere le prime posizioni in classifica, fino allo scontro diretto perso con l'Inter.