“Caso Pogba: il giocatore è sotto la protezione della polizia”

La denuncia per l'intera vicenda era stata presentata lo scorso 16 luglio da Paul Pogba alla procura di Torino. Il giocatore della Juve denunciava tentativi di estorsione avvenuti tra marzo e luglio del 2022 per 13 milioni di euro. Nel primo interrogatorio dopo la denuncia, Paul aveva detto di essere stato sequestrato da alcuni amici d'infanzia e da due uomini con il passamontagna, armati di fucile, che lo rimproveravano per non averli aiutati finanziariamente. Uno dei due con il volto coperto sarebbe stato Mathias. Si è scoperto successivamente che alcune delle persone coinvolte in questo caso si sarebbero presentate anche al centro sportivo dove si allena la Juve.