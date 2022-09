Marchisio: "Scollamento tra la squadra e Allegri. Mai sentito Bonucci così"

"Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Ma se tu perdi col Monza senza mai tirare, c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società , si vede dalle dichiarazioni - sono le parole dell'ex bianconero -. Con una rosa importante, anche in 10 te la puoi giocare, ma questa Juve non riesce a giocare ed è preoccupante. Poi ci sono i problemi di Vlahovic, Di Maria... Vlahovic non è più cresciuto da quando è arrivato".

Marchisio: "Mai sentito Bonucci parlare così"

Sul possibile esonero di Allegri, Marchisio si è espresso in questi termini: "Adesso non sono dentro la Juve, mi auguro che risolvano tra loro. Il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per cambiare allenatore. I momenti di difficoltà li hanno avuti tutti, è capitato di fare settimi posti, ma non ho mai sentito dire "siamo davvero preoccupati", come ha detto Bonucci davanti alle telecamere. Ora cambiare è difficile, come è difficile trovare chi può arrivare come sostituto".