Shakhtar Donetsk, il dirigente Nicolini: "Avevo proposto De Zerbi alla Juve"

"De Zerbi-Juve? Sarebbe stato il momento giusto"

A svelarlo è stato Carlo Nicolini, assistente del direttore sportivo dello Shakhtar Dario Srna, in un intervento a '1 Football Club', programma radiofonico sulle frequenze di 1 Station Radio. Nicolini ha ammesso di avere proposto De Zerbi alla Juve come eventuale sostituto di Max Allegri: "Dall’Italia non ci sono state richieste ufficiali per De Zerbi. L’avevo proposto anche alla Juve, ma poi si è fatto avanti il Brighton con un progetto importante. Secondo me i bianconeri hanno perso una grande opportunità, sarebbe stato il momento giusto per ingaggiarlo”.

De Zerbi, i rimpianti dello Shakhtar

Nicolini ha poi parlato con rimpianto della fine dell'avventura di De Zerbi in Ucraina: "Roberto si è comportato da uomo e da professionista, vederlo partire è stato un dolore per noi, anche perché credevamo nelle sue idee calcistiche. In un paio di anni lo Shakhtar avrebbe potuto fare tanto in Europa, ma alla fine siamo contenti che si sia accasato al Brighton. Per la seconda volta consecutiva l’Italia si è lasciato sfuggire un tecnico dal grande potenziale".