Juve, Chiesa verso il recupero: la data del possibile rientro

TORINO - Domani saranno passati nove mesi esatti dall'intervento. E Federico Chiesa non è ancora pronto. La rincorsa del talento bianconero continua, ma l'appuntamento con il ritorno in campo è ancora distante. Infortunatosi lo scorso 9 gennaio durante Roma-Juve, l'operazione è stata effettuata il 23 gennaio a Innsbruck dal professor Christian Fink in presenza del responsabile sanitario bianconero Luca Stefanini: perfettamente riuscito l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, di sette mesi circa i tempi di recupero previsti inizialmente. Una tabella di marcia che in un primo momento sembrava anche potesse essere rispettata, proprio Chiesa a inizio giugno dichiarava di aspettarsi di poter tornare a disposizione tra fine agosto e inizio settembre. Molto più prudente da sempre invece Max Allegri, che non solo ha da subito chiarito di attendersi un Chiesa recuperato davvero solo da gennaio in poi, ma che subito dopo il match perso con il Psg ha lasciato qualche speranza di rivederlo prima della seconda sosta («Forse, forse, forse...», le parole del tecnico bianconero).