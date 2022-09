Juve, allenamento in palestra per chi è rimasto

La Juventus ha visto andare via diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Allegri si è così concentrato sui pochi rimasti a Torino. Sul sito ufficiale del club si legge: "Continua a Vinovo il lavoro dei giocatori della Juventus che non sono partiti per gli impegni delle selezioni Nazionali. Ieri giornata dedicata all’atletica, oggi invece focus sulla forza e sulla palestra. Domani la squadra è attesa, sempre a Vinovo insieme ai ragazzi della nostra Next Gen, al mattino".

Juve, domani si decide sul futuro di Allegri

Momento complicato per la Juventus, che ha raccolto appena 10 punti in sette match di campionato, perdendo entrambe le partite disputate in Champions League. Allegri rischia il posto, domani il CdA deciderà il futuro del tecnico toscano, che nel frattempo non può però non concentrarsi sul lavoro. Qualora dovesse essere confermato, il mister bianconero dovrà dare subito una risposta convincente dopo la sosta contro il Bologna.