Da Szczesny a Locatelli: meno virtuale, più Juve

TORINO - Prove di Juve “reale” e non più “virtuale”. Quel che resta del gruppo bianconero, senza quattordici giocatori convocati nelle varie Nazionali, ha ripreso da due giorni a lavorare in vista delle dodici partite della verità. Dal Bologna alla Lazio, un mese e mezzo per invertire necessariamente la rotta e tornare ad essere la Juve, visto che la squadra attuale è soltanto una sua controfigura, non può essere quella vera. Il riscatto passa naturalmente dai risultati, che sono il toccasana per qualsiasi difficoltà, dall’orgoglio dei giocatori finiti al tappeto con il crollo di Monza, dalla svolta che dovrà per forza imprimere Massimiliano Allegri, confermato nonostante tutto dal club. Ma un aiuto significativo arriverà anche dal recupero degli infortunati e degli assenti a vario titolo nell’ultimo periodo.

Rientri Il mirino è già puntato sul 2 ottobre, giorno della sfida al Bologna, antipasto dell’incrocio con il Maccabi, decisivo per il cammino in Champions. Max conta di ritrovare almeno quattro giocatori: ecco il primo passo verso la normalità. Non ha torto il tecnico quando sottolinea il peso dei tanti infortuni, specie in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni e non si può praticamente mai sbagliare. Il concetto di Juve “virtuale” nasce da lontano, da Chiesa e dal suo recupero più lento del previsto dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro, situazione non nuova in infortuni del genere. Allo stop di Federico se ne sono aggiunti tanti altri che hanno penalizzato non poco il decollo della Signora, dandole un volto lontano da quello reale. Adesso questi giorni di sosta per gli impegni delle varie selezioni saranno utili per svuotare un po’ l’infermeria. Allegri ritroverà innanzitutto Szczesny, che si è già fermato tre volte in questa prima porzione di stagione. Perin, in ogni caso, è stato perfetto come sostituto, rivelandosi pienamente un titolare, molto più quindi di un semplice vice. Sempre in difesa, l’obiettivo del tecnico sarà riavere presto il miglior Alex Sandro, reduce da un problema muscolare e tra i più deludenti finora.