Juve verso il Bologna: Allegri ne recupera sei

TORINO - Uno in meno. E sei in più. Numeri alla mano, dopo la sosta può davvero iniziare un nuovo percorso per la Juve di Max Allegri. È sempre un cammino in cui i bianconeri si trovano condannati a vincere, sempre e comunque: la classifica in campionato parla chiaro, quella in Champions è decisamente più impietosa. Pur dovendo continuare a fare i conti con le assenze delle stelle Federico Chiesa e Paul Pogba, attesi per qualche spezzone a ridosso di novembre, il nuovo percorso potrà consentire ad Allegri almeno di poter effettuare delle scelte. Perché fino alla sosta il problema non è stato solo qualitativo (o di categorie...), ma anche numerico.

Juve, punto di partenza Così, in vista del match con il Bologna, il fatto di recuperare sei giocatori diventa già un ottimo punto di ripartenza per la Juve: squalifica finita per Arek Milik e Juan Cuadrado, tornerà titolare Wojciech Szczesny (già convocato a Monza) proprio come fatto anche con la Polonia, salvo imprevisti sono attesi almeno in panchina i vari Alex Sandro, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Questi sono i sei giocatori in più. Quello in meno invece risponde al nome di Angel Di Maria, squalificato per due turni in campionato e chiamato a maggior ragione a fare la differenza in Champions: il suo programma alla ripresa sarà chiaro, in tribuna contro Bologna e Milan, in campo due volte di fila contro il Maccabi Haifa.

Allegri, le valutazioni In questi giorni Allegri è tornato a lavorare a Vinovo, con lui i sei giocatori abili e arruolabili rimasti a disposizione (Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Matias Soulé e Moise Kean) per una serie di allenamenti congiunti con la Next Gen di Massimo Brambilla. Parallelamente alla Continassa stanno seguendo il programma personalizzato di recupero dall'infortunio tutti quei giocatori ancora fermi ai box, con l'obiettivo almeno per Rabiot, Locatelli e Alex Sandro di tornare in gruppo prima del match con il Bologna.