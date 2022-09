Bonucci su Federer-Nadal: “Questa foto da lezione per le generazioni future”

Emozioni e lacrime venerdì alla O2 Arena di Londra per l'addio al tennis dello svizzero Roger Federer. Un'ultima partita in coppia con il grande rivale, lo spagnolo Rafael Nadal, poi il pianto di tutti e due, mentre si tenevano per mano, in panchina alla fine dell'incontro. Su questa istantanea ha postato su Instagram anche Leonardo Bonucci, capitano della Juve e della Nazionale italiana.