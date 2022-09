Juve, Miretti lascia il ritiro dell'Under 21 per un trauma alla caviglia

Neppure il tempo di festeggiare, verbo piuttosto inconsueto di questi tempi a casa Juventus, il recupero di una mezza dozzina di indisponibili per la partita contro il Bologna ed ecco che per Max Allegri è già tempo di registrare un nuovo infortunio.

L'Under 21 perde Fabio Miretti Fabio Miretti ha infatti lasciato il ritiro dell’Under 21 per tornare a Torino a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l’allenamento di sabato pomeriggio. Dopo un consulto con lo staff medico degli Azzurrini il centrocampista classe 2003 ha douto salutare il gruppo del ct Paolo Nicolato per fare rientro alla Continassa, dove verrà sottoposto ad altri accertamenti.

Miretti va ko: in dubbio per il Bologna In campo da titolare nell’amichevole persa per 2-0 a Pescara contro l’Inghilterra, e sostituito al 68’ da Emanuel Vignato, Miretti non prenderà quindi parte all’altro test dell’Under 21, che scenderà in campo lunedì 26 alle 15.30 al Patini di Castel di Sangro contro i pari età del Giappone. Miretti ha disputato tutte e nove le prime partite ufficiali della stagione della Juventus, iniziandone sei da titolare: le sue condizioni saranno valutate con attenzione dallo staff medico bianconero in vista della partita contro il Bologna, valida per l’ottava giornata di Serie A e in programma alle 20.45 di domenica 8 ottobre all’Allianz Stadium.