Italia-Giappone U21 1-1: Fagioli ha giocato l'intera partita

Nicolò Fagioli ha giocato tutti e 90 i minuti dell'amichevole tra Italia e Giappone Under 21 , disputata a Castel di Sangro. Il centrocampista della Juve quest'anno sta trovando minuti importanti, anche a causa delle numerose defezioni in casa bianconera, e quindi pure continuità. L'anno scorso, con la Cremonese , aveva conquistato la promozione in Serie A prima di tornare dal prestito e restare per tutta l'estate in bilico tra la permanenza a Torino e un altro prestito.

Italia Under 21: assente l'altro centrocampista della Juve Miretti

Nell'Italia Under 21 di Nicolato era invece assente un altro giocatore della Juve, che quest'anno sta giocando spesso da titolare in bianconero: ossia Fabio Miretti, che ha ricevuto una botta alla caviglia in allenamento con la nazionale ed è già tornato a casa. Il tandem Fagioli-Miretti viene preso molto in considerazione in casa bianconera, Massimiliano Allegri sembra voler continuare a dare fiducia ai due nonostante il periodo non semplice della squadra.