Champions League: le squadre italiane hanno ricevuto i primi soldi. Ecco quanto

Le quattro squadre italiane partecipanti alla Champions League 2022-2023, ovvero Milan, Inter, Napoli e Juve , hanno ricevuto i primi soldi dalla Uefa come bonus di partecipazione alla competizione e in base al ranking storico/decennale. Complessivamente sono poco più di 141 milioni di euro. Partendo dalla cifra del bonus di partecipazione, sono stati distribuiti 14,8 milioni di euro a società; i restanti 840 mila euro verranno saldati più avanti per arrivare a 15,64 milioni di euro.

Ranking storico/decennale: quanto incassano le italiane

Non è uguale per tutte le italiane la cifra che la Uefa dà in base al ranking storico/decennale. È tra l'altro una delle fette più grosse, per complessivi 600,6 milioni di euro. La squadra che porta a casa più soldi è la Juve con quasi 33 milioni di euro (è quarto nel ranking dietro a Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona). A seguire c'è il Napoli con 18 milioni di euro, Inter e Milan si fermano a 16 e a 15 milioni, con i nerazzurri che hanno superato i cugini in questa stagione.