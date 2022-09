Paredes: “Venire alla Juve era un sogno, mai avuto rapporti con Mbappè”

La Juve era un sogno, ora esaudito, anche perché al Paris Saint Germain non era tutto rose e fiori, come indica la mancanza di rapporti con uno dei leader dei parigini, vale a dire Kylian Mbappè. A confessarsi a Espn Argentina, in un'intervista, è il centrocampista Leandro Paredes, tornato in Italia da un mese circa dopo l'esperienza in Francia.

Paredes: “L'obiettivo era giocare con continuità” Paredes spiega quali sono stati i motivi principali che lo hanno spinto a passare dal Psg al bianconero: “Cambiare squadra prima del Mondiale è stata una scelta difficile, ma credo di aver preso la decisione corretta. La cosa importante per me era giocare con continuità e farlo in una grande squadra come la Juve. Giocare alla Juve era uno dei miei sogni".