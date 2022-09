Niente ultima di campionato per gli argentini in vista del Mondiale? Di Maria: "Fake news"

"Fake news". Bolla così, inequivocabilmente, Angel Di Maria , le voci secondo cui il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni avrebbe a chiesto a lui e a Leandro Paredes di trovare un modo per ottenere un turno di riposo con la Juventus in vista dell'ultima di Serie A prima dell'interruzione del campionato per i Mondiali e anticipare così il raduno con la nazionale albiceleste.

Juve-Lazio (e non solo) con giocatori argentini in campo. Lo conferma Di Maria

In realtà, sempre secondo l'articolo in questione, la questione non riguarderebbe solo i giocatori juventini, ma tutti quelli dell'Albiceleste militanti in Serie A e in Europa. In tal senso Doble Amarilla parla di una lettera approvata da giocatori, Afa e Conmebol. A smentire il tutto, si è incaricato proprio El Fideo.