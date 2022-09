Juve, Pogba cambia look e scalpita per il ritorno in campo

In attesa del ritorno in campo, Paul Pogba ha deciso di rifarsi il look : su Instagram il centrocampista della Juventus ha pubblicato un video mentre si fa un nuovo taglio di capelli dal suo barbiere di fiducia.

Pogba dal parrucchiere: nuovo look

Il giocatore francese è andato a Chessington, in Inghilterra, da 'A Star Barbers', già frequentato spesso in passato durante i suoi anni al Manchester United, e sul suo profilo ha pubblicato le immagini del suo nuovo look. "No limit for the new look yeassirr!", ha scritto. Pogba, operato al menisco ad inizio settembre, spera di rientrare entro fine ottobre: nel mirino c'è la partita di Champions League contro il Benfica, in programma il 25, o quella successiva a Lecce.