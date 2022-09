Juve, Kostic-Vlahovic: super intesa con la Serbia, le speranze di Allegri

Una prestazione eccellente di entrambi, specie nel secondo impegno dell'ultima tornata di match di Nations League: Filip Kostic e Dusan Vlahovic tornano rigenerati dalla pausa nazionali con la Serbia in casa Juventus .

I due hanno confezionato il primo gol del 2-0 con cui la nazionale di Dragan Stojkovic ha battuto la Norvegia a domicilio, vincendo così il girone di Lega B. Assist dell'ex Eintracht Francoforte e gol dell'ex Fiorentina: insomma, un'intesa perfetta. Vlahovic che, inoltre, nella precedente vittoria casalinga per 4-1 contro la Svezia, aveva invece fornito un passaggio vincente per lo scatenato Aleksandar Mitrovic , autore di una tripletta.

Juve, Kostic-Vlahovic coppia della potenziale rinascita?

E Massimiliano Allegri ci spera: la rinascita della Juventus - a cominciare dalla prossima sfida casalinga al Bologna di domenica 2 ottobre - può partire proprio dalla componente serba dell'organico bianconero. In particolare Vlahovic, prima della pausa del campionato, sembrava aver proprio bisogno di aria fresca, che ha respirato con la sua nazionale. In cui gioca per la squadra e segna, peculiarità che con la Vecchia Signora ha mostrato solo ad intermittenza.