Juve, contestazione dei tifosi a squadra e Bonucci prima della partita contro il Bologna

Vigilia agitata per la Juventus a poche ore dalla partita contro il Bologna. Di ritorno in campo dopo la sosta, i bianconeri devono cancellare la sconfitta di Monza che ha spezzato l’imbattibilità in campionato e che era seguita al rovescio casalingo contro il Benfica che ha compromesso le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Juve, i tifosi contestano prima e durante la partita contro il Bologna

Contestazione che è stata ripetuta a poche ore dalla gara contro il Bologna. Una sparuta minoranza di tifosi bianconeri appartenenti al gruppo Viking, infatti, presenti in prossimità dell'albergo dove la squadra era in ritiro e stimabile in circa una quarantina di persone, ha contestato lo stesso Bonucci e la squadra, nella speranza di una pronta reazione sul campo nella settimana che vedrà la Juventus tornare di scena anche in Champions League in casa contro il Maccabi Haifa. Clima ostile si è registrato anche durante i primi minuti della partita, con inviti espliciti da parte della Curva a tirare fuori gli attributi.