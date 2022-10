Juve, contestazione durissima dei tifosi: il gesto che li ha scatenati

I giocatori della Juve fischiati allo Stadium dopo la vittoria contro il Bologna: il motivo

Sono state settimane difficili per la Juventus. Dopo gli hashtag #AllegriOut e #Stadiumvuoto lanciati sui social da alcuni tifosi delusi, sembrava che la netta vittoria contro il Bologna potesse spazzare via tutte le ombre, o quasi. Ma non è stato proprio così. Al fischio finale, i tifosi della Juve hanno chiamato i giocatori sotto la curva ma i bianconeri, come si vede in alcuni video condivisi sul web, non si sono presentati e anzi hanno imboccato veloci la strada per gli spogliatoi. Scatenando ondate di sonori fischi. "Da che mondo è mondo, dopo la partita si va sotto la curva a ringraziare i tifosi", "Dopo un periodo buio arriva una vittoria e nemmeno si festeggia con i propri tifosi, non ho parole", i commenti dei tifosi sui social.