La Juve omaggia Higuain con un video: “Grazie di tutto, Pipa”

Higuain: quella rete contro l'Inter che valse uno scudetto

La rete di Higuain, nel video, è quella del 3-2 della squadra di Massimiliano Allegri all'Inter. Una partita rocambolesca, con sorpasso bianconero proprio negli ultimi minuti grazie al colpo di testa del Pipita su assist di Dybala. La settimana prima la Juve aveva messo in pericolo il campionato dopo aver perso in casa con il Napoli. Perdere anche contro l'Inter, peraltro in dieci, sarebbe stato fatale, forse.